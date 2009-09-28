В бельгійському Турне пройшов Європейський фестиваль культури Середньовіччя (фоторепортаж)

Турне. 28 вересня. УНІАН. В бельгійському Турне пройшов Європейський фестиваль культури Середньовіччя – “Євро-Середньовіччя”.

Як передає власний кореспондент УНІАН, цей фестиваль вже всьоме проходить в невеличкому бельгійському містечку, що знаходиться у 80-ти кілометрах від столиці – Брюсселя.

Цьогорічний фестиваль був присвячений часам раннього Середньовіччя і, водночас, найбільшого розквіту Турне, який стався в ХІІ-XIV століттях. Для участі в дводенному святково-театральному дійстві прибули десятки колективів та асоціацій з Бельгії, Франції та Італії. Вони знайомили всіх бажаючих з мистецтвом Середньовіччя, культурою, традиціями, демонстрували майстерність в дресурі диких птахів та вмінні володіти зброєю чи просто потішали публіку.

Сам фестиваль проходить в рамках транскордонної програми EURAPHIS ІІІ, яка покликана підтримувати пам’ять про історичну спадщину 13-ти міст Бельгії та Франції, і частково фінансується за рахунок фондів ЄС.

На завершення цьогорічного фестивалю його учасники пройшли ходою центральними вулицями Турне.