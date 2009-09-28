В бельгійському Турне пройшов Європейський фестиваль культури Середньовіччя (фоторепортаж)
Такий фестиваль тут проводять всьоме
Турне. 28 вересня. УНІАН. В бельгійському Турне пройшов Європейський фестиваль культури Середньовіччя – “Євро-Середньовіччя”.
Як передає власний кореспондент УНІАН, цей фестиваль вже всьоме проходить в невеличкому бельгійському містечку, що знаходиться у 80-ти кілометрах від столиці – Брюсселя.
Цьогорічний фестиваль був присвячений часам раннього Середньовіччя і, водночас, найбільшого розквіту Турне, який стався в ХІІ-XIV століттях. Для участі в дводенному святково-театральному дійстві прибули десятки колективів та асоціацій з Бельгії, Франції та Італії. Вони знайомили всіх бажаючих з мистецтвом Середньовіччя, культурою, традиціями, демонстрували майстерність в дресурі диких птахів та вмінні володіти зброєю чи просто потішали публіку.
Сам фестиваль проходить в рамках транскордонної програми EURAPHIS ІІІ, яка покликана підтримувати пам’ять про історичну спадщину 13-ти міст Бельгії та Франції, і частково фінансується за рахунок фондів ЄС.
На завершення цьогорічного фестивалю його учасники пройшли ходою центральними вулицями Турне.
|Оркестри в Середні віки іноді складалися і з двох осіб...
|Але і цього, виявляється, цілком достатньо для акомпанементу танцівниці
|А ось і відомий нам всім “струмочок”... тільки в більш спрощеному вигляді
|Стомлені кумоньки сіли перепочити на лавці біля собору Турне
|Приблизно з такими саме виразами облич предки сучасних європейців кидалися на ворогів
|А ці кремезні коні виконували в два святкових дні роль громадського транспорту. Правда... катали лише по колу, але ж скільки вражень!
|Ось такі страшні істоти лякали дітлахів в Середні віки... сучасна ж малеча радісно з ними фотографується
|Для маленьких майбутніх лицарів на центральній площі влаштували школу. І хоча вони поки без латів, але меч тримають вже справжній
|Цьому ж лицарю меч ще трохи заважкий, тому поки все у нього – і меч, і щит – дерев’яні, та й лати не справжні. Але ж... дайте строк...
|Дресирувальники птахів забавлялися тим, що надягали спеціальну захисну рукавичку молодим красивим дівчатам, вкладали в руку шматочок м’яса... і змушували тримати на руці справжнього грифа
|Приїхав на фестиваль і справжній скульптор. І нічого, що матеріал, з якого він робить своє творіння – звичайна деревина, зате з якою майстерністю створюється нова фігура!
|Звичайно ж на такому фестивалі не обійтися без ринку, де можна придбати всяку всячину...
|Лавка алхіміка та шкіряника опинилися на цьому ринку поруч... от вони й проводять час в очікуванні покупців у розмовах. Хто зна, може саме майстер шкіряної справи підкаже, де шукати філософський камінь?
|Майже справжня принцеса чекає на свого нареченого...
|Притомившись за день учасники фестивалю присіли перекусити...
|А кухар якраз завершував з “гарячим”
|Італійські менестрелі полонили серця бельгійців
|Фестиваль завершився урочистою ходою. Попереду, як і має бути, прапороносці
|Промаршувала містом і колона лицарів...Щоправда не в повному бойовому спорядженні
|Проліз до урочистої колони і цей чоловік-кентавр... При цьому його кінська половина постійно залицялася до глядачів
|Був на святі і свій маленький принц з королевною та свитою
|Перші циркачі теж з’явилися у Середні віки...
|“Приборкувачі вогню” проробляли свої “фокуси” навіть в такому - досить незручному – лежачому положенні
Фото Сергія Воропаєва.
|Але найголовніше – сумувати на святі не довелося нікому: ні гостям, ні самим учасникам. А відтак, і свято вийшло на славу.
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