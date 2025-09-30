Міністр оборони США Піт Гегсет переглядає військові пріоритети США.

Вищі військові чини висловили серйозні побоювання з приводу підготовлюваної оборонної стратегії адміністрації Трампа, що виявило розкол між політичним і військовим керівництвом Пентагону. Критика від кількох генералів, зокрема й від голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна, пролунала на тлі того, що Міністр оборони США Піт Гегсет змінює пріоритети США у військовій сфері - роблячи акцент на загрозах для самої країни, скорочуючи конкуренцію з Китаєм і принижуючи роль Америки в Європі та Африці.

The Washington Post повідомляє, що, під час раптових зборів генералів і адміралів на базі морської піхоти Куантіко, Гегсет планує виступити з промовою про військові стандарти та "етос воїна". При цьому багато військових лідерів побоюються масових звільнень або радикальної реорганізації структури бойових командувань і військової ієрархії.

ЗМІ пише, що дискусія навколо Національної оборонної стратегії - основного документа, що визначає, як Пентагон розподіляє ресурси і розміщує сили США по всьому світу, - стала новим викликом для генералітету, який намагається працювати "в умовах нестандартного підходу" адміністрації президента до збройних сил.

Люди, знайомі з процесом редагування, на умовах анонімності розповіли про зростаюче невдоволення планом, який вони вважають короткозорим і потенційно даремним з огляду на особистий і часом суперечливий підхід президента до зовнішньої політики.

"Гегсет доручив розробити Національну оборонну стратегію, яка буде чітко орієнтована на просування здорового глузду політики America First президента [США Дональда] Трампа і курсу "Світ через силу". Робота все ще триває", - заявив представник Пентагону Шон Парнел.

Журналісти підкреслюють, що цю стратегію підготували політичні призначенці Трампа в апараті Міноборони, зокрема чиновники, які раніше критикували давні зобов'язання США в Європі та на Близькому Сході. Документ зараз проходить фінальне редагування.

Критика національної оборонної стратегії Хегсета

Чернетку було широко розіслано військовим лідерам - від глобальних бойових командувань до Об'єднаного комітету начальників штабів. Деякі з них поставили під сумнів, як пріоритети стратегії співвідносяться із завданнями армії, яка традиційно має реагувати на кризи по всьому світу.

"Незгода в процесі розроблення документа - звична річ, але кількість стурбованих чиновників і глибина їхньої критики цього разу безпрецедентні", - зазначають журналісти.

За словами двох співрозмовників видання, генерал Кейн безпосередньо доніс свої побоювання до керівництва Пентагону. "Він дав Гегсету дуже прямий зворотний зв'язок. Я не впевнений, що Гегсет розуміє масштаб значення НОС (нацоборонстратегії), тому Кейн так наполегливо намагався на цьому наполягати", - сказав один із них, уточнивши, що в обговоренні брав участь і головний політичний радник Пентагону Елбрідж Колбі.

Друге джерело зазначило, що Кейн прагнув зберегти акцент стратегії на підготовці армії до стримування і, за необхідності, перемоги над Китаєм у можливому конфлікті. Гегсет і його команда, однак, дали зрозуміти, що Пентагон виведе частину сил з Європи і проведе консолідацію командувань, що турбує союзників США - особливо на тлі війни Росії проти України та її регулярних вторгнень у повітряний простір НАТО.

Протягом десятиліть стратегія Пентагону ґрунтувалася на ідеї, що найкращий захист країни - це сильні військові альянси за кордоном.

Критики цього підходу в адміністрації вважають, що він втягнув США в дорогі війни на чужій території, замість того щоб зміцнювати захист власних інтересів. Підхід Трампа загалом полягає в тому, щоб підштовхувати союзників витрачати більше на власну оборону, що іноді відштовхує навіть республіканців у Конгресі, які вимагають одночасно підвищення військового бюджету США.

Більша частина внутрішньої критики пов'язана з тим, що нова стратегія робить акцент на загрозах самій території США, тоді як Китай продовжує стрімке зростання своєї військової могутності, скорочуючи перевагу Америки в Тихому океані.

ЗМІ пише, що, хоч у документі залишаються значні розділи про Китай, вони здебільшого зосереджені на загрозі нападу на Тайвань, а не на глобальній конкуренції з найбільшим суперником США. Колбі давно попереджає, що американська армія не готова до ризику китайського вторгнення і наполягає на необхідності зосередити увагу та ресурси на цій проблемі.

Тон документа також виявився набагато більш політизованим, ніж у попередніх стратегіях: у ньому йдеться про те, що адміністрація Байдена послабила американську армію.

Інші новини про майбутню зустріч Хегсета з військовими

Раніше УНІАН повідомляв про деталі перед цією зустріччю. Гегсет не планує оголошувати нові директиви з питань національної безпеки, а лише хоче переконати командування у своєму баченні функціонування відомства.

Крім того, ми також розповідали, що Трамп теж має бути присутнім на цій зустрічі. Поява американського президента на зустрічі може затьмарити плани Гегсета, а також додасть більше проблем в організації безпеки масштабної події.

