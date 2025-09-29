Івановська вважає, що російський продукт не має нав'язуватися українцям автоматично.

Поки в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія, російський контент – це не лише розвага, висловила думку в інтерв'ю РБК-Україна доктор філологічних наук, Уповноважена із захисту державної мови, мовна омбудсменка Олена Івановська.

На її думку, російський контент впливає на свідомість громадян України.

"Це м’яка сила, яка непомітно впливає на свідомість, нормалізує агресію, розмиває ідентичність", - сказала Івановська.

Відео дня

За її словами, це питання нерідко намагаються подати як "цензуру".

"Але насправді йдеться не про заборону, а про захист нашого культурного простору і майбутнього покоління українців", - зауважила мовна омбудсменка.

Вона зазначила, що якщо дорослі можуть критично поставитися до нав’язаних продуктів, то діти та підлітки - більш вразливі.

"Коли Spotify чи YouTube автоматично пропонують їм російські пісні чи серіали, це не вибір, а маніпуляція", - вважає Івановська.

Тому, на її думку, державі слід зробити так, щоб цей вплив не був агресивним і всеохопним. Вона вважає, що російський продукт не повинен литися "фоном" та формувати підсвідомо звичку.

"Саме тому Україна шукає шляхи співпраці з великими платформами – щоб контент з країни-агресора не нав’язувався автоматично", - пояснила мовна омбудсменка.

Водночас, за її словами, якщо українці хочуть, вони зможуть знаходити російський контент самостійно. Але, на думку Івановської, він не має формуватися як "перша пропозиція", бо це питання культурної безпеки.

"І водночас хочу підкреслити: ми захищаємо всі мови національних меншин в Україні. Наше завдання – підтримати багатомовність у культурному різноманітті, але без російського домінування. І це справедливо: як можна підтримувати мову держави, яка щодня вбиває наших людей?", - зауважила Уповноважена із захисту державної мови.

Мовні скандали в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що мовний омбудсмен Олена Івановська заявила, що в країні у найближчому майбутньому не з'явиться мовних патрулів. Вона пояснила, що вони можуть спричинити дестабілізацію в суспільстві. Івановська вважає, що багато людей в Україні з різних причин не мали можливості вивчити українську мову. Хоча, на її думку, частина суспільства переконана, що саме такі рішучі заходи, зокрема, штрафи та патрулювання, могли би вирішити всі мовні питання.

Також ми писали, що Івановська заявила, що під час воєнного стану видалити згадку про російську мову в Конституції України неможливо. Але, вона вважає, що до цього потрібно готуватися. Мовний омбудсмен пояснила, що чинна Конституція не надає особливого статусу російській мові, але у статті 10, коли йдеться про мови національних меншин і російську мову, вона виокремлюється і стоїть окремо. З цієї причини, вважає Івановська, цю статтю використовували для збереження домінування російської мови в публічному просторі, ЗМІ та освіті.

Вас також можуть зацікавити новини: