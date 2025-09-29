На думку Трампа, мир на Близькому Сході вже близько.

Після переговорів президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели прес-конференцію, на якій поділилися планом припинення війни в секторі Газа, повідомляє Telegram-канал Дежурный по Израилю.

Зокрема, голова Білого дому запропонував план стосовно припинення війни між Ізраїлем та ХАМАС, який складається з 20 пунктів. Цей план передбачає:

Газі з'явиться тимчасове зовнішнє управління з міжнародною участю. Також будуть розміщені міжнародні сили задля стабілізації ситуації.

"Ми створюємо раду управління Гази. Туди увійдуть багато шанованих людей. Туди увійду я, Тоні Блер. Ми будемо працювати зі Світовим банком та іншими інститутами. ХАМАС не відіграватиме жодної ролі в управлінні Газою. Прямо чи опосередковано", - заявив президент США.

Також план Трампа передбачає, що примусового переміщення жителів Гази не буде.

"Нікого не будуть змушувати покинути Газу, але ті, хто забажає виїхати, зможуть це зробити та повернутися", - додав голова Білого дому.

При цьому, план Трампа не передбачає анексію або ж окупацію анклаву Ізраїлем.

Президент США Дональд Трамп на прес-конференції після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю в Білому домі подякував Беньяміну Нетаньягу "за згоду з планом щодо Гази".

"Ми знаходимося дуже близько, ближче, ніж близько...Ми говоримо про майбутнє не тільки в Газі, а про мир на Близькому Сході. Історичний день. Іран, торгівля, розширення Авраамського мирного договору ( між Об'єднаними Арабськими Еміратами та Ізраїлем, - прим.ред), завершення війни в Газі - як частина загального плану. Підтримка, яку ми відчували з країн регіону - неймовірна", - розповів голова Білого дому.

При цьому, Трамп зазначив, що якщо ХАМАС не погодиться на пропозицію, то Ізраїль буде змушений зробити те, що повинен зробити.

"Люди хочуть миру. Давайте не забувати, що ХАМАС був обраний народом Гази. І Ізраїль віддав цю землю заради миру. Найкращу землю. Хто взагалі так робить?І ХАМАС побудував там сотні миль тунелів та терористичну інфраструктуру у лікарнях, школах, мечетях", - зауважив Трамп.

Президент США також оголосив про запуск тристороннього формату між Ізраїлем, США та Катаром, щоб уникнути в майбутньому непорозумінь.

Водночас, Нетаньягу заявив, що ХАМАС має негайно звільнити заручників та скласти зброю, тоді Ізраїль готовий до "скромного відступу".

"Під вашим керівництвом ми робимо крок назустріч припиненню війни та досягненню миру. Ось наш план. Всі наші люди, що перебувають в заручниках, негайно повертаються додому. ХАМАС роззброєний, Газа роззброєна. ХАМАС відсторонений від керівництва", - заявив прем'єр Ізраїлю.

При цьому, він додав, що якщо ХАМАС не погодиться з планом Трампа або ж вдаватиме, що погодився, але чинитиме інакше, тоді Ізраїль доведе справу до кінця самостійно.

"По-доброму, по-поганому. Але всіх цілей буде досягнуто", - заявив Нетаньягу.

Війна в Газі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Італія назвала одну умову, за якої визнає Палестину. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що ХАМАС має звільнити всіх заручників, яких він взяв під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Мелоні додала, що ХАМАС, яку США, Велика Британія та ЄС вважають терористичною організацією, має погодитися не бути учасником майбутньої палестинської адміністрації. Однак ХАМАС не показав свою готовність виконати жодну з вимог.

Також ми писали, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ентоні Блер хоче взяти активну участь у розбудові Палестинської держави. Він готовий взяти на себе роль керівника тимчасової міжнародної адміністрації сектору Газа. Блер обговорював з президентом США мирний план, який передбачає створення Палестинського комітету для управління зруйнованим сектором Гази, який би контролювався міжнародною наглядовою радою. Як зазначає Financial Times, після звільнення з посади прем’єр-міністра Блер тривалий час обіймав посаду посланника з питань Близького Сходу, а останнім часом активно просував план міжнародної опіки над сектором Гази після закінчення війни.

