Час перейти від стратегії затягування до стратегії перемоги.

Провокації Путіна проти НАТО слід розглядати не ізольовано, а як частину загальної стратегії проти Заходу. Тож настав час змінити стратегію і відмовитися від "активної оборони" в Україні, пише у статті для The Wall Street Journal Марк Т.Кіммітт, відставний бригадний генерал армії США,

Він нагадує, що під час холодної війни військова доктрина "Активна оборона" передбачала ведення оборонного бою в Західній Європі, торгуючи простором в обмін на час до прибуття американських підкріплень. Але у Європи було занадто мало місця для торгу і недостатньо часу. Єдиним способом уповільнити конфлікт було немислиме застосування тактичної ядерної зброї. Це була не стратегія перемоги, а лише стратегія затягування.

На жаль, стратегію "Активної оборони" сьогодні прийнято в Україні, і результати ті самі, підкреслює генерал.

Однак із нарощуванням військової потужності за Рональда Рейгана у США з'явилися більш вдалі ідеї - стратегія "Повітряно-наземного бою". Основою цієї стратегії були концепції "Глибокого бою" і "Атаки наступних сил":

"Замість того, щоб покладатися на активну оборону, "Глибокий бій" був націлений на удари по вразливих ешелонах, атакуючи командні пункти, логістичні пункти і бойові підрозділи на дорогах. Мета полягала в тому, щоб нейтралізувати ці підкріплення в тилу, залишивши війська супротивника на передовій ізольованими, ослабленими і вразливими для контратак".

Тоді США витрачали мільярди доларів на засоби дальньої розвідки, наведення і нанесення ударів. Розроблялася така зброя, як ATACMS, гелікоптери Apache, літаки A-10, високоточні боєприпаси та міни, що розкидаються, - саме для того, щоб втілити потенціал "глибокого бою" в реальність.

Ця зброя, значно модернізована, сьогодні перебуває на українському полі бою, але політичні рішення обмежують її повний потенціал, і не можуть завадити Путіну поповнювати запаси своєї армії мільйонами артилерійських снарядів, тисячами військовослужбовців, а також пальним, запчастинами та продовольством, наголошується в статті.

"Обмеження на застосування зброї, дальність і цілі мають бути вибором Зеленського та його військового керівництва, а не не схильних до ризику бюрократів у Брюсселі чи Вашингтоні. Кордони не повинні мати значення, а російська територія не повинна бути притулком для критично важливих цілей. Якщо Захід серйозно налаштований на перемогу, він повинен дозволити Україні битися з наступаючими військами, ізолювати російські сили на передовій і створити умови для наступальних операцій. Це не нова стратегія, а та, до якої закликали з перших місяців війни", - підкреслює генерал.

Далекобійна зброя для України

Раніше віце-президент США Джей Ді Венс повідомив, що адміністрація Трампа розглядає можливість передачі Україні ракет Tomahawk. Він зазначив, що остаточне рішення з цього приводу ухвалюватиме президент США.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, якщо Україна отримає ці ракети і дозвіл на їх використання в радіусі 3 тис. км, то в зоні ураження опиняться ворожа логістика середнього рівня, склади, арсенали, аеродроми, польові штаби тощо.

