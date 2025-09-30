Священна річка Ганг в Індії переживає найгіршу кризу за 1300 років

Вчені кажуть, що проблеми річки пов’язані з діяльністю людини.

Важлива для 600 мільйонів людей в Індії річка Ганг переживає кризу, пов’язану з пересиханням. І це найгірший період за 1300 років, пише phys.org.

Дослідники з Індійського технологічного інституту Гандінагара та Університету Аризони виявили, що основною причиною пересихання є діяльність людини. Вони також виявили, що нинішнє пересихання є сильнішим за будь-яку зареєстровану посуху в історії річки.

У дослідженні, опублікованому в Proceedings of the National Academy of Sciences, вчені реконструювали течію річки за останні 1300 років (з 700 по 2012 рік н. е.). Вони проаналізувавши кільця дерев з набору даних Monsoon Asia Drought Atlas (MADA). Потім використали потужні комп'ютерні програми, щоб поєднати ці дані кільців дерев із сучасними записами, щоб створити хронологію течії річки. Щоб забезпечити її точність, вони двічі перевірили її на основі задокументованих історичних посух та голодоморів.

Відео дня

Вчені виявили, що нещодавнє висихання річки Ганг з 1991 по 2020 рік на 76% гірше, ніж попередня найгірша зареєстрована посуха, яка сталася у 16 столітті. Річка не тільки загалом стала сухішою, але й посухи зараз трапляються частіше та тривають довше. Основною причиною, на думку дослідників, є діяльність людини. Хоча деякі природні кліматичні закономірності мають місце, основною рушійною силою є ослаблення літнього мусону.

Вчені вважають, що послаблення пов'язане з антропогенними факторами, такими як потепління Індійського океану та забруднення повітря антропогенними аерозолями. Це рідкі краплі та дрібні тверді частинки, що надходять від заводів, транспортних засобів та електростанцій і можуть пригнічувати кількість опадів. Вчені також виявили, що більшість кліматичних моделей не враховують тенденцію до сильного посушення.

Дослідники пропонують два основні напрямки дій для вирішення проблеми. З огляду на невідповідність між кліматичними моделями та їхніми фактичними висновками, вони закликають до кращого моделювання, щоб врахувати регіональний вплив людської діяльності.

А оскільки Ганг є життєво важливим джерелом води для пиття, сільськогосподарського виробництва , промислового використання та дикої природи, команда також рекомендує впроваджувати нові адаптивні стратегії управління водними ресурсами для пом'якшення потенційного дефіциту води.

Більше новин про стан річок

Як писав УНІАН, по всьому світу вчені помічають небезпечні явища, що пов’язані з річками. Річки коливаються між посухами та повенями та стають дедалі небезпечнішими. Екстремальні явища сигналізують про порушення водного циклу, від якого залежать люди, екосистеми та економіка.

Вас також можуть зацікавити новини: