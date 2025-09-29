Після розпаду "Вагнера" Росія втратила більшу частину впливу на континенті.

Росія значно втратила свої позиції у Африці і бореться за збереження впливу на континенті. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Автори пишуть, що "Африканський корпус", який під керуванням російського Міноборони прийшов на заміну ЧВК "Вагнер", не зміг повторити фінансовий та політичний успіх попередників. Джерело в Міноборони США розповіло виданню, що військові хунти в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо зараз відчувають "розчарування покупця". Адже вони, як зазначається, протягом останніх трьох років виганяли американські та французькі війська і, в різній мірі, прийняли допомогу Москви в боротьбі з повстанцями "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

"Вони починають просити про допомогу, особливо малійці", — сказав високопоставлений військовий чиновник США.

За його словами, будь-яка допомога, швидше за все, буде надана у вигляді навчання. Видання пише, що Пентагон обмежений американськими законами та політикою, які обмежують безпекову допомогу військовим урядам. Однак все ж вони сподіваються відсунути росіян на другий план і повернутися до справи безпеки Західної Африки. За даними газети, один із планів, який розглядають США, полягає в тому, щоб треті країни, особливо Марокко, навчали місцеві армії боротися з екстремістами.

Водночас джерела розповіли журналістам, що відомий американський підрядник у сфері оборони Ерік Принс веде переговори про надання послуг з охорони африканським урядам.

"Ця зміна свідчить про те, що вплив Росії в Сахелі, напівпустельній смузі, що простягається через Малі, Буркіна-Фасо, Нігер та інші країни, слабшає після років, коли Пригожин був однією з найвпливовіших фігур у цьому регіоні", - йдеться у статті.

Експерти розповіли, що участь РФ могла сприяти погіршенню ситуації з безпекою в регіоні, настільки, що Сахель, можливо, є найгарячішим полем битви в глобальній боротьбі між ісламськими бойовиками та Заходом і його союзниками.

За даними, проаналізованими Африканським центром стратегічних досліджень, що фінансується Пентагоном, за останній рік у зв'язку з ісламістським повстанням у Сахелі загинуло майже 11 000 осіб, з яких приблизно половина загинула в прямих бойових діях. При цьому більшість атак зараз відбувається в Буркіна-Фасо.

"Боротьба Москви в Африці демонструє обмеженість її сили, особливо коли її найкращі військові підрозділи воюють в Україні", - цитує WSJ європейських чиновників з питань безпеки.

При цьому автори пишуть, що у 2021 році, коли найманці з "Вагнера" прибули до Малі, уряд країни платив їм 10 мільйонів доларів на місяць за допомогу в боротьбі з повстанцями.

"Це була битва, яку французькі та американські війська, а також американські радники не змогли виграти, незважаючи на багаторічні зусилля", - додали журналісти.

Однак зараз, згідно з даними розслідування організації Sentry, співзасновником якої є актор Джордж Клуні і яка бореться проти корупції та незаконних фінансових потоків, місія найманців "Вагнера" вже "перетворилася на фіаско до прибуття підкріплення з Африканського корпусу".

Військова присутність РФ у Африці – що відомо

Як писав УНІАН, Росія зібрала в Африці щонайменше 5 тисяч військових. За даними аналітиків, найбільше військових Росія тримає в Лівії та Малі. Також серед країн, де помічали російських військових, є Того, Буркіна-Фасо, Нігер, Нігерія, Республіка Сенегал, Бенін. Невдовзі вони можуть з’явитися в Екваторіальній Гвінеї і Судані.

У Центральноафриканській республіці досі помічають найманців із "Вагнеру". За даними ЗМІ, їх там близько 1500 осіб. При цьому президент країни Фостен-Арканж Туадера пояснює це необхідністю мати довірених військових для забезпечення безпеки.

