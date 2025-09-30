Збільшилася кількість російських штурмових груп і кількість солдатів, які переміщуються в кожній групі.

Російські війська продовжують штурми на Донбасі, проте зазнають критичних втрат. В Інституті вивчення війни розповіли про ситуацію на фронті, зокрема, про російські втрати біля Добропілля та Новопавлівки.

Як зазначають аналітики, російська армія просунулася на Сіверському напрямку в районі Костянтинівка-Дружківка. При цьому ЗСУ мають успіхи в районі Добропілля.

29 вересня Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що частина російських підрозділів перебувають в оточенні на Добропільському напрямку.

Відео дня

При цьому офіцер української бригади, що діє в районі Добропілля, повідомив про збільшення кількості російських штурмових груп і кількості солдатів, які переміщуються в кожній групі.

"За його словами, російські війська щодня зазнають у середньому 10 втрат серед особового складу - порівняно з попереднім середнім показником від двох до п'яти осіб. Після того, як підрозділи російської морської піхоти нещодавно вступили в бойові дії в зоні відповідальності бригади, кількість російських атак і втрат зросла".

Військовий також повідомив, що російські війська в цьому районі мають проблеми з постачанням пального і мастильних матеріалів через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

При цьому на Новопавлівському напрямку ЗСУ починають відтісняти російські війська в зону відповідальності бригади.

Зокрема, за повідомленнями українських військових, дрони ЗСУ блокують просування російських військ уздовж логістичних шляхів, тож російські війська пересуваються пішки в межах 20 кілометрів від лінії фронту, щоб уникнути виявлення дронами. У результаті лише один із 10 російських солдатів досягає українських позицій.

Ситуація під Добропіллям

29 вересня Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський розповів про останнє оновлення ситуації на Добропільському напрямку.

Зокрема, за період контрнаступальної операції Сили оборони звільнили близько 175 кв. км території, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км. Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки.

Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, з них безповоротні - 1769.

Вас також можуть зацікавити новини: