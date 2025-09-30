Литва планує в першу чергу посилити кордони та стратегічні об'єкти від можливих атак безпілотників.

Найближчими роками Литва має намір витратити на протиповітряну оборону 500 мільйонів євро. Однак, командувач Збройних сил країни Раймундас Вайкшнорас заявив, що це не дасть 100% захисту повітряного простору країни, пише LRT.

"Як і всі країни НАТО, ми не можемо на даний момент гарантувати 100% безпеку повітряного простору", – заявив він.

Вайкшнорас розповів, що спершу країна планує посилити прикордоння та стратегічні об'єкти. За його словами, на повне покриття оборонних витрат необхідно значно більше коштів, ніж вказана сума, а саме, 10% ВВП країни.

"Управління очікуваннями дуже важливе. Увага приділятиметься стратегічним об'єктам, а не тільки кордонам", - сказав військовий.

При цьому, він зазначив, що Збройні сили Литви зроблять акцент на мобільності оборонних систем, що дозволить їм швидко переміщуватись у випадку необхідності.

"Це дасть нам змогу виявляти об'єкти, що летять низько, і нейтралізувати їх", - пояснив Вайкшнорас.

За словами командувача Збройних сил Литви, в НАТО наразі немає єдиного рішення для виявлення й нейтралізації ворожих дронів. Він зазначив, що нещодавно було запущено операцію "Східний вартовий" для допомоги країнам, поки вони не створять національні системи.

Дронові атаки в Європі

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія використовує танкери тіньового флоту, щоб запускати та керувати дронами, які спрямовує проти країн Європи. Саме тому, наголосив президент України, Європа має продовжувати санкційний тиск проти Росії, щоб обмеження болісно вдарили по російській торгівлі, енергоресурсах і всій інфраструктурі танкерного флоту Росії. Зеленський додав, що це ще одне свідчення, того, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів.

Також ми писали, що компанія Argus Interception поставила першу партію перевірених у боях дронів-перехоплювачів в армію Німеччини. Поставлений тип дронів нейтралізує загрози ворожих дронів за допомогою спеціальних сіток. Виробник розповів, що безпілотники призначені для перехоплення різних типів дронів - від квадрокоптерів і до дронів типу "Шахед". Зазначається, що у компанії тримають в таємниці, де саме тестували ці дрони, але не виключено, що йдеться саме про Україну.

