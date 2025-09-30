Держави-члени ЄС закликають створити коаліції для вирішення проблем в обороні континенту.

Цього тижня в столиці Данії Копенгагені відбудеться зустріч лідерів Європейського Союзу, де вони обговорять передові оборонні проекти, серед яких і "стіна дронів".

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що актуальність таких планів постала після хвилі порушень повітряного простору країн НАТО російськими обʼєктами. Єврокомісія створила документ, де виклала свої пропозиції в рамках стратегії, яка спрямована на усунення прогалин в європейській оборони до 2030 року.

Основну увагу там приділяють саме протиповітряній та протиракетній обороні, а також дронам, йдеться в матеріалі. І цей документ, як пишуть автори, ляже в основу обговорень на майбутній зустрічі в Данії.

"У світлі триваючої військової агресії проти України та нещодавнього збільшення кількості порушень повітряного простору держав-членів, два флагманські проекти – європейська стіна з дронів та охорона східного флангу – вимагають особливої терміновості і повинні бути оперативно реалізовані", – мовиться в цьому документі.

За даними видання, нова "стіна дронів" буде спиратися на досвід України, водночас інтегруючи стартапи та наукові кола в хаби по всій Європі. "Східна сторожова служба" буде покликана має захищати Європу від гібридних атак. Вона включатиме низку елементів: наземну оборону, засоби протидії дронам, а також морські та космічні елементи.

Зазначається, що держави-члени ЄС закликають створити коаліції для вирішення проблем в обороні континенту. Німеччина вже висловила готовність взяти на себе керівництво у галузі протиповітряної оборони.

"Фінансування частково буде здійснюватися за рахунок кредитного фонду SAFE в розмірі 150 млрд євро. Потенційні проєкти повинні бути представлені до кінця листопада, щоб претендувати на ці кошти. Також ведуться переговори з Великою Британією та Канадою про надання країнам, що не входять до ЄС, можливого доступу до цих коштів. Пізніше можуть бути розглянуті також Японія та Індія", – пояснюють автори.

Видання додає, що Європейська Комісія виступила з ініціативою щодо колективних заходів з переозброєння Європи та заохочення спільних закупівель без дублювання зусиль НАТО. Відстежувати прогрес у цьому питанні блок планує за допомогою щорічних звітів.

"Стіна дронів": що відомо

Не так давно стало відомо, що Європейський Союз має намір побудувати "стіну дронів" (Drone Wall) у країнах НАТО, що межують з Росією. Відомо, що до цього амбітного проєкту залучать Україну.

Варто зазначити, що в Євросоюзі пообіцяли захист "стіни дронів" і для України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично оцінив цей проєкт. Він каже, що це не вдасться реалізувати в найближчі роки. За його словами, Європа має діяти, виходячи з пріоритетів.

