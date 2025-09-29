На його думку, наступальні зусилля на фронті будуть призупинятися, зокрема через зміну погоди.

Минулої зими внаслідок російської агресії було знищено або пошкоджено до 80% української критичної інфраструктури. Останніми місяцями Україна намагалася підготуватися до нової кампанії ударів з боку російських окупантів.

Про це розповів австрійський полковник Маркус Райснер в інтервʼю ntv. Зазначається, що український президент Володимир Зеленський тиснув на союзників, аби вони надали більше систем протиповітряної оборони та боєприпасів.

Крім того, Україна постійно розвиває власні можливості, зокрема – дрони-перехоплювачі. Полковник додав, що Київ також переносить свої виробничі потужності на територію країн НАТО, де російські загарбники не можуть їх атакувати.

Посилаючись на дані українських спецслужб, Маркус Райснер зауважив, що цьогоріч Росія планує виготовити від 30 до 40 тисяч дронів "Герань-2", 5700 дронів "Гарпія-1", а також – близько 34 тисячі безпілотників "Гербера" та імітаторів.

"Загалом майже 80 000 ударних і імітаційних дронів. До цього додається до 2500 крилатих ракет, балістичних ракет і гіперзвукових ракет. Як показують відеозаписи останньої атаки, дрони "Герань-2" тепер також використовуються для цілеспрямованих атак і знищення підстанцій", – акцентував він.

Говорячи про ситуацію на фронті, полковник австрійської армії додав, що протягом останніх 10 днів літня наступальна кампанія росіян досягла свого апогею. Хоча у них і є певні територіальні здобутки, окупанти не можуть досягти оперативного прориву, пояснив він.

"Ця літня наступальна операція Росії також зазнала невдачі. Однак у декількох місцях уздовж фронту росіяни змогли поліпшити ситуацію на свою користь", – зауважив Райснер.

На його думку, наступальні зусилля будуть призупинятися, зокрема через зміну погоди. Ще більше ускладнює пересування сил і падіння листя.

"Дрони ще швидше і легше знаходять свою ціль. Але як тільки земля замерзне, може і буде знову зимовий наступ", – констатував Маркус Райснер.

Авіапарк Повітряних сил Збройних сил України поповниться шведськими винищувачами четвертого покоління Gripen, заявив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Водночас коли Україна отримає ці літаки і про яку кількість йдеться, він не уточнював.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів, чи погодиться на зміну кордонів для завершення війни. За словами українського лідера кордони України визначені у Конституції, і ці кордони усім відомі, бо визнані усіма країнами у світі і міжнародним правом.

