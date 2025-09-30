Зокрема, російська армія мала успіхи в Запорізькій області.

Російські окупанти просунулися у трьох областях, зокрема, окупували село на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зазначається, що ворог окупував село Полтавка у Донецькій області. Також росіяни просунулись поблизу цього села, Новоіванівки у Запорізькій області та у Серебрянському лісництві Луганської області.

Також у DeepState розповіли, що ворог продовжує тиснути на ділянці від Серебрянки до Виїмки, з метою окупувати всю Сіверську агломерацію і саме місто.

Аналітики зазначають, що в цьому районі утворилася велика сіра зона, яка демонструє характер боїв..

Ворогу вдається просочуватися крізь позиції українських бійців, що зумовлено проблемою нестачі особового складу, щоб покрити всю ділянку оборони. Але росіянам не вдається закріпитися на місцевості і накопичити сили для подальшого просування, завдяки українським дронам, що полюють на ворожу піхоту, зауважують аналітики.

"Фіксація сил противника відбувається дуже часто по всьому "сіряку", але поки ми не спостерігаємо його накопичення в конкретному місці із закріпленням, хоча іноді навіть дивує поява противника в глибокому тилу десь в районі Дронівки, що описує обстановку, як складну і нестабільну", - зазначають у DeepState.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти продовжують просочуватися в Купʼянськ, а деякі – вже доходять до центру міста. Аналітики також зазначили, що Силам оборони вдалося зупинити перекидання російських військових через трубу.

Водночас у Генштабі ЗСУ кажуть, що Купʼянськ продовжує знаходитися під контролем Сил оборони України.

Вордночас 29 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Добропільському напрямку в оточенні опинилия російські підрозділи з військовою технікою. Зокрема, за період контрнаступальної операції Сили оборони звільнили близько 175 кв. км території, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км.

