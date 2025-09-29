Генерал зазначив, що НАТО не може дозволити собі збивати безпілотники вартістю дві або три тисячі доларів дорогими ракетами.

Командувач Об'єднаних сил НАТО в Бранссумі генерал Інго Герхарц заявив, що країнам-членам Альянсу необхідно повчитися в України протидії загрозам повітряному простору. Таку заяву він зробив під час виступу на Варшавському безпековому форумі 2025.

Герхарц наголосив на необхідності синхронізації зусиль серед країн НАТО для протидії загрозам повітряному простору. Він також висловився про вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

"Хороша новина полягає в тому, що ми в принципі щось зробили", - сказав генерал.

Герхарц зазначив, що з майже 20 російських безпілотників тоді вдалося збити тільки 3 дрони, оскільки вони залітали в повітряний простір Польщі в різний час. Проте він визнав, що їх перехоплення за допомогою винищувачів є недоцільним.

"Ми не можемо дозволити собі збивати безпілотники вартістю дві або три тисячі доларів ракетами вартістю в мільйони доларів. Ми всі знаємо, що це неефективно, і ми не змогли б довго продовжувати це, якби довелося... Нам необхідно знайти інші рішення і вкласти більше ресурсів у різні сфери", - запевнив Герхарц.

Генерал нагадав, що нещодавно було ухвалено рішення про створення Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти. За його словами, навчання в України дасть змогу країнам Альянсу навчитися краще справлятися з різними викликами.

Крім того, Герхарц висловив сподівання, що "стіна дронів" дасть змогу захистити повітряний простір НАТО від ворожих безпілотників та інших загроз.

"Зараз дуже важливо доповнювати і синхронізувати цю діяльність у різних сферах", - наголосив він.

НАТО розглядає новий план зі збиття російських літаків

Раніше The Times із посиланням на високопоставленого командувача Альянсу писало, що НАТО готове розглянути посилення правил застосування сили на східному фланзі, щоб спростити можливість збивати російські літаки. Уже зараз посилюють спостереження в районі Балтійського моря, куди було направлено фрегат протиповітряної оборони.

Зазначається, що деякі держави-члени НАТО, які знаходяться близько до РФ, закликають Альянс піти на більш рішучі кроки.

