Європейський Союз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною. Проте Угорщина блокує цей процес.

Таку заяву зробила в інтервʼю "Суспільному" єврокомісарка з розширення Марта Кос. Вона пояснила, що для відкриття першого кластеру переговорів необхідна згода усіх 27 країн-членів блоку. Чиновниця також акцентувала, що процес скринінгу не відбувався так швидко, як у випадку з Україною, з жодною іншою країною-кандидаткою на вступ до ЄС.

"Це означає, що ми опрацювали понад 100 000 сторінок європейського законодавства. Процес відкриття переговорних кластерів заснований на заслугах, тож Україна не лишатиметься позаду, якщо реформи будуть здійснені. Ми справді наполегливо працюємо над цим, ведемо діалог із державами-членами, а також з Угорщиною", – додала вона.

Єврокомісарка зауважила, що однією з причин, через які офіційний Будапешт блокує переговори, є занекопоєння, які там нібито бачать у питанні угорської меншини в Україні. За її словами, найкращим способом розвʼязання цієї проблеми є процес євроінтеграції.

"Чим швидше Угорщина дозволить нам відкрити кластер 1, тим швидше ми зможемо обговорити всі їхні занепокоєння. Я вважаю, що це водночас і найкраща відповідь панові Орбану", – акцентувала чиновниця.

Вона також зауважила, що ключовою реформою, над якою має працювати Україна, є боротьба з корупцією, що є надзвичайно важливим для відбудови країни. Стабільна економіка та законодавство буде приваблювати іноземні інвестиції, каже Марта Кос.

"Якщо у вас не буде сильних і незалежних антикорупційних інституцій, іноземні інвестори не прийдуть, бо вважатимуть свої інвестиції небезпечними. Без таких інституцій багато грошей може бути втрачено", – констатувала вона.

Шлях України до ЄС

28 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до ЄС. 23 червня наша країна отримала статус кандидата на вступ до блоку. Вже 30 вересня має завершитися скринінг на відповідність законодавства України європейському.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна навряд чи вступить до ЄС до 2034 року. За його словами, абсолютним пріоритетом для блоку зараз є зробити все можливе для завершення війни.

Тим часом Угорщина послідовно виступає проти вступу України до блоку. До прикладу, в липні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто казав, що наша країна нібито лише послабить Євросоюз.

