У дипломатичному відомстві кажуть, що є хороша і погана новини з цього приводу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо порушення українського кордону дронами з боку його країни. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Хороша новина полягає в тому, що прем’єр-міністр Орбан визнав: певні дрони таки залетіли в український повітряний простір з боку Угорщини. Міністре Сійярто, як там ваш твіт про "фейк"?" – зауважив Сибіга.

Але, за його словами, є і погана новина. Вона полягає в тому, що прем’єр-міністр і надалі залишається "отруєним російською пропагандою".

Відео дня

"Ми з нетерпінням чекаємо на його думки про державний суверенітет та незалежність, щойно він позбудеться залежності від російських енергоносіїв, на чому неодноразово наголошували президент США Дональд Трамп та європейські партнери", – додав очільник МЗС.

Порушення кордону України дронами з боку Угорщини

Про те, що українські військові зафіксували порушення нашого повітряного простору дронами-розвідниками, які могли бути угорськими, інформував 26 вересня президент Володимир Зеленський.

Водночас, Орбан "поставив під сумнів" суверенітет України та відкинув звинувачення з боку Києва в тому, що угорські розвідувальні безпілотники порушили повітряний простір країни.

"Припустимо, вони пролетіли там [в Україні] кілька метрів, і що з того?", – сказав Орбан.

Крім того, очільник угорського уряду порадив Україні приділяти більше уваги своєму східному кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: