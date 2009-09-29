ПАРЄ займеться виборами Генсека та війною між РФ і Грузією

Страсбург. 29 вересня. УНІАН. Сьогодні Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) займеться виборами Генерального секретаря Рада Європи та обговорить доповідь за наслідками війни між РФ та Грузією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, голосування за кандидатуру Генерального секретаря проходитиме особисто з 10-ї до 13-ї години за місцевим часом.

На сьогодні на посаду Генсека організації претендують колишній прем’єр-міністр Польщі Володзімєж ЦІМОШЕВІЧ та Президент парламенту Норвегії Торбйорн ЯГЛЕНД.

Починаючи з 11-ї години ранку депутати ПАРЄ також розглянуть проект доповіді, підготовлений депутатами Люком ван ден БРАНДЕ (Бельгія) та Матіасом ЙОРШИ (Норвегія) “Війна між Грузією та Росією: ситуація через рік”. В цьому документі, зокрема, планується висловити жаль з приводу незначного прогресу в подоланні наслідків цієї війни та висловити нерозуміння тим фактом, що Росія, практично, не виконала жодної рекомендації Ради Європи з врегулювання ситуації в постраждалих регіонах. Крім того, у проекті документу міститься заклик до влади Росії вже до кінця року забезпечити доступ до Абхазії та Південної Осетії спостерігачів від Євросоюзу.

У другій половині дня депутати ПАРЄ також планують обговорити проект доповіді щодо викликів, поставлених перед людством кліматичними змінами проект доповіді про культурні освіту, а також продовжити обговорення доповіді про російську-грузинську війну.