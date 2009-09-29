Єврокомісія обмежила гучність MP3-плеєрів

Брюссель. 29 вересня. УНІАН. Єврокомісія вимагає від виробників аудіотехніки запровадити певні обмеження на гучність.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 28 вересня.

Нові вимоги Єврокомісії стосуються передусім портативної техніки, зокрема, MP3-плеєрів та мобільних телефонів. Згідно з вимогами Єврокомісії, виробники при виробництві нових пристроїв мають встановлювати “за умовчанням” гучність на рівні 80 дБ. При цьому, користувач повинен мати можливість підвищувати рівень гучності, але лише в тому випадку, якщо технічні пристрої чітко попереджатимуть його про небезпечність цього для здоров’я.

Єврокомісія схвалила нові технічні вимоги з метою захистити громадян ЄС від можливої втрати слуху.

На сьогодні, за оцінками Єврокомісії, до 10 млн. європейців перебувають від ризиком втрати слуху від прослуховування музики на великій гучності.