Ющенко бачить великий прогрес у відносинах з ЄС

Київ. 29 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що ще цього року Україна вийде на безпрецедентно високий ступінь інтеграції з Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, таку думку він висловив в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro.

В.ЮЩЕНКО оцінив розвиток відносин України з Євросоюзом як винятково позитивний. «Цими відносинами варто гордитися. За 4 роки ми зробили великий прогрес», - сказав він.

За словами Президента, прикладами успішної прикладної інтеграції до ЄС є приєднання України до Болонського процесу, інтеграція до Європейського енергетичного ринку, початок переговорів про спрощення візового режиму для українських громадян і переговорів про укладання Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що така угода, яка передбачатиме безпрецедентно високий ступінь інтеграції України до Євросоюзу, буде готова до підписання під час головування у ЄС Швеції (Швеція головуватиме в ЄС до кінця поточного року – УНІАН).

«Україна буде членом Європейського Союзу. У мене сумніву немає, тому що це потреба не лише України. Це потреба ЄС», - переконаний В.ЮЩЕНКО.

Також у ході інтерв’ю В.ЮЩЕНКО висловився щодо розвитку українсько-російських відносин, окремих питань міжнародної політики. Також глава держави відповів на запитання про його плани участі у виборчій кампанії.