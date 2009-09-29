Гесек НАТО відвідає Москву

Москва. 29 вересня. УНІАН. Новий генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН відвідає з візитом Москву на початку грудня цього року.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив постійний представник РФ при НАТО Дмитро РОГОЗІН.

«Знаю, що цей візит відбудеться до кінця цього року. Швидше за все, йдеться про термін після проведення міністерської зустрічі Ради Росія-НАТО, яка відбудеться в перших числах грудня», - сказав Д.РОГОЗІН.

За його словами, останні висловлювання представників НАТО обнадіюють і зараз Росія і НАТО «сподіваються знайти точки дотику».

Д.РОГОЗІН зазначив, що зараз одним з головних завдань у взаємодії Росії і НАТО є спільний аналіз погроз безпеці.

«Ми неодноразово зверталися до НАТО з пропозиціями провести аналіз погроз. Це погрози не тільки ракетного характеру... Йшлося про погрози в цілому. Зокрема про невоєнні погрози - техногенного, терористичного характеру, які посилюються на тлі погроз нового плану, зокрема, зміни кліматичних умов», - сказав він.