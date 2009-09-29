Єврокомісія поверне до бюджету ЄС 214,6 млн. євро дотацій фермерам

Брюссель. 29 вересня. УНІАН. Єврокомісія стягне з країн-членів до бюджету ЄС 214,6 млн. євро неправильно наданих дотацій фермерам.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

“Єврокомісія забезпечує тиск (на країни-члени ЄС – УНІАН) з метою найкращого контролю за використанням коштів”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР-БУЛЬ.

Схвалене сьогодні Комісією рішення передбачає, що гроші будуть повертати 18 країн-членів ЄС з 27-ми. Найбільше грошей мають повернути Франція (48,1 млн. євро за 2007 рік та 22,9 млн. – за 2006 рік), Іспанія (31,7 млн. євро), Нідерланди (16,6 млн. євро) Угорщина (12 млн. євро) та Польща (10 млн. євро).

Дотації фермерам надаються в рамках Спільної сільськогосподарської політики ЄС і виплачуються безпосередньо країнами-членами в рамках бюджету Євросоюзу.