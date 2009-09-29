Президент Єврогрупи відзначає стабіліазцію економіки

Брюссель. 29 вересня. УНІАН. Президент Єврогрупи Жан-Клод ЮНКЕР відзначає певну стабілізацію економіки Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні Комітету з економічних та монетарних справ Європарламенту.

“Ситуація дещо стабілізувалася”, - сказав він, висловивши стриманий оптимізм щодо стану економіки в другому півріччі цього року.

Разом з тим, за словами Ж.-К.ЮНКЕРА, ситуація залишається дуже крихкою, що може призвести до тривалого періоду слабкого зростання.