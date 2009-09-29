Новим Генсеком Ради Європи обрано Ягленда

Страсбург. 29 вересня. УНІАН. Новим Генеральним секретарем Ради Європи обрано спікера парламенту Норвегії торбйорна ЯГЛЕНДА.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у Страсбурзі Президент парламентської Асамблеї Ради Європи Луї-Марія де ПУЧ

Загалом, у голосуванні взяли участь 257 депутатів, 12 голосів були анульовані.

“За” кандидатуру норвежця проголосували 165 депутатів. За другого кандидата – колишнього прем’єр-міністра Польщі Володзімєжа ЦІМОШЕВІЧА - 80.

Таким чином Т.ЯГЛЕНД обраний Генеральним секретарем Ради Європи терміном на 5 років, починаючи з 1 жовтня 2009 року.

Новий Генеральний секретар у своїй промові перед депутатами висловив подяку за підтримку і зазначив, що Рада Європи грає велику роль у підтримці миру в Європі, оскільки саме ця організація займається питаннями прав людини та верховенства права.

Разом з тим, він висловився за реформування Ради Європи.

“Мир змінюється, і ми маємо адаптуватися до нових реалій”, - сказав новообраний Генсек.

Т.ЯГЛЕНД, 58 років, очолює парламент Норвегії з 2005 року. Депутат парламенту з 1993 року.

В 1996-1997 роках був прем’єр-міністром Норвегії, у 2000-2001 роках – міністром закордонних справ.