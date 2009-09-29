Новим Генсеком Ради Європи обрано Ягленда
Новий Генеральний секретар у своїй промові перед депутатами висловив подяку за підтримку і зазначив, що Рада Європи грає велику роль у підтримці миру в Європі, оскільки саме ця організація займається питаннями прав людини та верховенства права.
Страсбург. 29 вересня. УНІАН. Новим Генеральним секретарем Ради Європи обрано спікера парламенту Норвегії торбйорна ЯГЛЕНДА.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у Страсбурзі Президент парламентської Асамблеї Ради Європи Луї-Марія де ПУЧ
Загалом, у голосуванні взяли участь 257 депутатів, 12 голосів були анульовані.
“За” кандидатуру норвежця проголосували 165 депутатів. За другого кандидата – колишнього прем’єр-міністра Польщі Володзімєжа ЦІМОШЕВІЧА - 80.
Таким чином Т.ЯГЛЕНД обраний Генеральним секретарем Ради Європи терміном на 5 років, починаючи з 1 жовтня 2009 року.
Новий Генеральний секретар у своїй промові перед депутатами висловив подяку за підтримку і зазначив, що Рада Європи грає велику роль у підтримці миру в Європі, оскільки саме ця організація займається питаннями прав людини та верховенства права.
Разом з тим, він висловився за реформування Ради Європи.
“Мир змінюється, і ми маємо адаптуватися до нових реалій”, - сказав новообраний Генсек.
Т.ЯГЛЕНД, 58 років, очолює парламент Норвегії з 2005 року. Депутат парламенту з 1993 року.
В 1996-1997 роках був прем’єр-міністром Норвегії, у 2000-2001 роках – міністром закордонних справ.