Генсек Ради Європи бачить ЄС в організації
17:33, 29 вересня 2009Новини ЄС
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"Це буде історичною подією"
Страсбург. 29 вересня. УНІАН. Новообраний Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД вважає, що приєднання ЄС до організації стане історичним кроком.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі одразу після оголошення результатів голосування.
“Це буде історичною подією для Європи та дуже важливою для Європейського суду з прав людини”, - сказав він.
Генсек Ради Європи зазначив, зокрема, що приєднання ЄС до Конвенції прав людини дало б можливість громадянам ЄС оскаржувати рішення центральних органів влади ЄС в Європейському суді з прав людини.
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