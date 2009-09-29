Єврокомісія дозволила використовувати дві вакцини проти грипу A(H1N1)

Брюссель. 29 вересня. УНІАН. Єврокомісія надала дозволи на використання двох вакцин для протидії грипу A(H1N1).

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, євро комісія, зокрема, надала дозволи на використання вакцин Focetria® (виробництва Novartis) та Pandemrix® (виробництва GlaxoSmithKline).

Дозволи набирають силу з моменту повідомлення учасників ринку, що має відбутися не пізніше 1 жовтня.