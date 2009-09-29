ПАРЄ вважає, що Росія свідомо не виконує її рекомендації

Страсбург. 29 вересня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вважає, що Росія свідомо не виконує рекомендації Ради Європи щодо наслідків її війни з Грузією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні депутатами ПАРЄ доповіді “Війна між Грузією та Росією: ситуація через рік”.

“(Асамблея) вважає, що невиконання Росією її вимог викликане недостатком політичної волі щодо розв’язання наслідків війни у спосіб, притаманний для держави-члена Ради Європи”, - зазначається у документі.

У документі депутати висловили стурбованість триваючим тиском та провокаціями вздовж адміністративних кордонів Абхазії та Південної Осетії, що на переконання Асамблеї, може призвести лише до дестабілізації ситуації в регіоні.

У зв’язку з цим, ПАРЄ висловила жаль щодо відмови Росії та фактичної влади Абхазії і Південної Осетії допустити до цих регіонів представників моніторингової місії Євросоюзу, а також щодо блокування Росією в ООН та ОБСЄ питань про продовження мандату місій спостерігачів цих організацій в Грузії.

У документі також зазначається, що фактичний перехід контролю за кордонами Абхазії та Південної Осетії до прикордонних військ ФСБ Росії призводить до подальшого відтоку етнічних грузин з Галійського району Абхазії та Ахалгорського Південної Осетії. ПАРЄ засудила етнічні чистки проти грузин в Півд енній Осетії, які відбулися під час, так і після війни

Депутати також висловили жаль щодо неможливості для міжнародних гуманітарних організацій надавати допомогу громадянам постраждалих регіонів, зокрема, Абхазії та Південної Осетії.

У доповіді депутати суворо закликали владу Росії до кінця цього року забезпечити необмежений доступ моніторинговій місії ЄС до Абхазії та Південної Осетії, забезпечити свободу пересування громадянам Грузії через адміністративні кордони обох регіонів, ініціювати заслуговуючи на довіру розслідування за обвинуваченнями у етнічних чистках, здійснених силами Південної Осетії.

Як повідомляв УНІАН, в результаті війни між Росією та Грузією на початку серпня 2008 року, Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії і фактично контролює ці дві території.

ПАРЄ на кожній сесії, починаючи з вересня 2008 року, повертається до питання розв’язання наслідків російсько-грузинської війни.