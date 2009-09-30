”Нафтогаз” розраховує на кредит ЄБРР в 400 млн. євро

Київ. 30 вересня. УНІАН. НАК ”Нафтогаз України” може одержати від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) кредит у розмірі 350-400 млн. євро на підтримку діяльності компанії.

Про це заявив у вівторок журналістам у Лондоні виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ, передає РІА ”Новости”.

”Цілком можливо, що ми вийдемо на успішне рішення щодо прямої позики від ЄБРР. Сьогодні обговорюється 350-400 мільйонів. Яка це буде сума, які комерційні умови - ми продовжуємо обговорювати з ЄБРР”, - розповів він, уточнивши, що йдеться про суму в євро.

І.УМАНСЬКИЙ пояснив, що спочатку українська сторона вела переговори щодо наданням синдикованого кредиту з боку цілого ряду міжнародних фінансових інститутів - ЄБРР, Європейського інвестиційного банку, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, а також інших фінансових установ, зокрема пов`язаних з урядами країн Європи.

”Стосовно синдикованої позиці з погляду комерційної складової ми продовжуємо роботу”, - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Нагадаємо, ЄБРР раніше повідомив, що Рада директорів банку 17 листопада розгляне питання про підтримку газового сектору України. Програма підтримки включатиме дві складові: фінансування закупівель газу та інвестиції в інфраструктуру для забезпечення енергобезпеки і стабільності транзиту.

Кошти будуть надані НАК ”Нафтогаз України”.

За даними ЄБРР, спочатку планується виділити Україні 300 млн. дол. на закупівлю газу в зимовий період. Після погашення цього кредиту і залежно від ефективності використання першої позики ЄБРР розгляне можливість виділення ще 450 млн. дол. на розвиток інфраструктури та підвищення енергоефективності.