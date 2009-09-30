Комісія ЄС, скоріш за все, покладе відповідальність за війну і на РФ, і на Грузію

Брюссель. 30 вересня. УНІАН. Комісія ЄС з розслідування причин війни між Росією та Грузією у серпні 2008 року, скоріш за все, поділить відповідальність між обома країнами.

к повідомляє AFP з посиланням на офіційних осіб та експертів, саме такий висновок міститиметься у доповіді комісії, яка буде представлена сьогодні в Брюсселі послам країн-членів ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що в значній мірі провина за війну буде покладена на Грузію, зазначає агентство, водночас, чиновники та експерти прогнозують більше нюансів у підході до цього питання.

“Питання є настільки чутливим, що складно уявити собі, щоб доповідь була написана на користь однієї чи іншої сторони”, - цитує агентство неназваного дипломата.

При цьому, за даними AFP, скоріш за все після оприлюднення доповіді, обидві сторони конфлікту оскаржуватимуть висновки комісії на чолі з Хейді ТАЛЬЯВІНІ.

Разом з тим, агентство також зазначає, що, хоча направлення Росією значної кількості військ в зону конфлікту, як і визнання нею незалежності Південної Осетії та Абхазії неодноразово засуджувалися ЄС, з іншого боку Євросоюз не хоче роздратовувати Москву.

Як повідомляв УНІАН, робота Комісії ЄС була започаткована у грудні 2008 року. Результати очікувалися у липні цього року, однак, голова комісії попросила додаткового терміну для підготовки доповіді.