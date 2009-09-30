Прем`єр Молдови не виключає нових дострокових виборів

Брюссель. 30 вересня. УНІАН. Прем’єр-міністр Молдови Влад ФІЛАТ не виключає нових дострокових термінів у республіці.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 29 вересня під час зустрічі з членами Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

За його словами, вибори мають відбутися у випадку, якщо коаліції з чотирьох партій не вдасться знайти додаткові 8 голосів в парламенті для отримання більшості під час виборів нового Президента країни. На сьогодні коаліція має 53 голоси при необхідних 61-му.

Водночас, В.ФІЛАТ зазначив, що нові парламентські вибори можуть відбутися лише наступного року.

“Ці вибори не можуть відбутися в 2009 році за нашою Конституцією, оскільки ми вже мали двоє виборів цього року”, - сказав прем’єр Молдови.

Як повідомляв УНІАН, вибори в Молдові проходили 5 квітня та 29 липня. Після перших виборів у столиці Молдови – Кишиневі – відбулися сутички між прихильниками опозиції до правлячої тоді Комуністичної партії та правоохоронцями. Після того, як заворушення завершилися парламент спробував обрати Президента, однак не зміг цього зробити у відведений Конституцією термін і був розпущений.