Ющенко і Меркель домовилися розвивати діалог
13:22, 30 вересня 2009Новини ЄС
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Відбулася телефонна розмова
Київ. 30 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ домовилися про подальший розвиток двостороннього діалогу, в тому числі контактів на найвищому рівні.
Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це йшлося сьогодні під час їхньої телефонної розмови.
Глава держави привітав А.МЕРКЕЛЬ з перемогою її політичної сили – блоку ХДС/ХСС на виборах до німецького Бундестагу 17-го скликання.
Під час розмови Президент України, зокрема, висловив сподівання на підтримку з боку ФРН європейських та євроатлантичних прагнень України.
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