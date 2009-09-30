Меркель хоче активізувати співпрацю з Україною

Київ. 30 вересня. УНІАН. Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ заявляє про намір активізувати економічну співпрацю з Україною після формування свого нового уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду повідомив віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, який розповів про зміст сьогоднішньої телефонної розмови прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з канцлером Німеччини А.МЕРКЕЛЬ.

«Канцлер Німеччини та прем’єр-міністр України домовились, що найближчим часом вони продовжать дискусії, зустрічі вже після формування уряду в Німеччині», - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, канцлер Німеччини висловила впевненість, що після формування у листопаді її уряду буде посилено співпрацю між Німеччиною та Україною, зокрема в сфері економіки, торгівлі та прямих іноземних інвестицій.

Г.НЕМИРЯ також повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО та А.МЕРКЕЛЬ обговорили, яким має бути стиль управління країнами в умовах світової фінансової кризи.

«Частиною розмови стало обговорення стилю і якості керівництва країною під час глобальної кризи. Було погоджено, що стиль також важить, складовим елементом успішності є впевненість, розважливість і сильний стиль керівництва, який вимагає ефективних рішень навіть у складних умовах», - пояснив він.

Віце-прем’єр нагадав, що партія А.МЕРКЕЛЬ входить до родини Європейської народної партії, як і партія «Батьківщина». За словами Г.НЕМИРІ, Ю.ТИМОШЕНКО привітала А.МЕРКЕЛЬ з блискучою перемогою її партії на виборах, яке дозволяє сформувати в парламенті стабільну більшість.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила А.МЕРКЕЛЬ, що сьогодні в Україні розпочинає свою діяльність дочірній банк німецького «Дойче Банку». «Це є свідченням довіри, зокрема німецької банківської системи, до ситуації в Україні і перспективи її стабілізації з подальшим виходом з кризи. Канцлер Німеччини зазначила, що німецькі бізнесмени не пішли з ринку України та готові спільними зусиллями долати ці важкі часи. Прем’єр-міністр, у свою чергу, запевнила, що уряд готовий бути партнером німецького і українського бізнесу у спільних проектах», - повідомив віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні телефонну розмову з А.МЕРКЕЛЬ також провів Президент України Віктор ЮЩЕНКО.