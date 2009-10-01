ПАРЄ розгляне питання про повноваження делегації Росії

Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Сьогодні Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розгляне питання щодо повноважень російської делегації.

Як передає кореспондент УНІАН, у проекті доповіді, підготовленому депутатом Андреасом ГРОССОМ, пропонується підтвердити повноваження російської делегації, враховуючи, що у такій складній ситуації як подолання наслідків війни виконання вимог ПАРЄ складно буде досягнути у чітко встановлені терміни.

«Таким чином, беручи також до уваги важливість продовження діалогу між членами російської делегації та Асамблеї, комітет (Моніторинговий комітет ПАРЄ – УНІАН) пропонує підтвердити повноваження російської делегації в Асамблеї», - зазначається у проекті доповіді.

До проекту доповіді подано 16 поправок, переважна більшість яких передбачає запровадження певних санкцій до російської делегації, починаючи від призупинення права голосу і завершуючи позбавленням повноважень.