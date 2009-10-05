Прем`єр Греції подав у відставку з посади голови партії

Київ. 5 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр Греції Костас КАРАМАНЛІС заявив про відставку з поста лідера правлячої партії «Нова демократія» після програшу на дострокових парламентських виборах.

Як повідомляє «Газета.ру», ця правоцентристська партія програла у неділю на виборах опозиційній соціалістичній партії ПАСОК.

К.КАРАМАНЛІС сказав, що головною причиною поразки стала незгода грецького народу з його планом виходу з кризи.