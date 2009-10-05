До кінця року Україна та ЄС не зможуть завершити переговори про ЗВТ

Київ. 5 жовтня. УНІАН. Україна і Європейський Союз готові завершити переговори щодо Угоди про асоціацію до кінця року, крім частини про зону вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу після завершення 13-го раунду переговорів стосовно укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Ми дійсно можемо сьогодні констатувати, що до кінця поточного року ми по суті завершимо переговорний процес по всіх основних розділах Угоди про асоціацію, за виключенням розділу, який стосується зони вільної торгівлі», - сказав він.

На запитання, коли може бути підписана ця угода, заступник директора з питань зовнішніх відносин Єврокомісії Хьюг МІГАРЕЛЛІ відповів: «Доти, доки ми не узгодимо всі елементи, ми не можемо поставити крапку і підписати цю угоду».

Відповідаючи на запитання, чи буде включено в Угоду про асоціацію питання про перспективу членства України у Євросоюзі, Х.МІНГАРЕЛЛІ зазначив, що це одне з питань, яке поки що залишаються невирішеним. За його словами, це питання має бути вирішено політичним керівництвом України і Європейського Союзу.

«Наш мандат не включає повноважень обговорювати і проводити переговори з цього питання», - додав він.