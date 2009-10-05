Президент Польщі не затягуватиме з підписанням Лісабонської угоди

Варшава. 5 жовтня. УНІАН. Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ не буде затягувати із підписанням Лісабонського договору.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив голова канцелярії Л.КАЧИНСЬКОГО Владислав СТАСЯК у понеділок в програмі Sygnałу Dnia, котрий однак, не уточнив, коли саме глава Польської держави підпише документ.

«У недалекій перспективі», - сказав він.

В.СТАСЯК запевнив, що Л.КАЧИНСЬКИЙ дотримає слова і як обіцяв підпише документ, оскільки його ухвалили на референдумі ірландці. Водночас він сказав, що тут немає сенсу поспішати.

«Дуже спішитися потрібно, коли ловите блох», - сказав глава канцелярії.

Глава канцелярії також сказав, що Л.КАЧИНСЬКИЙ не буде чекати на те, поки трактат підпише президент Чехії Вацлав КЛАУС, який дуже критично оцінює документ.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2007 року лідери 27 країн - членів ЄС підписали у Лісабоні нову угоду ЄС, яке одержало назву Лісабонського договору.

Нову угоду прийнято замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень. Серед іншого угода передбачає запровадження посади президента та Верховного представника з питань зовнішньої політики (по суті міністра закордонних справ) ЄС.

На сьогодні в Європі залишилися три з 27 країн, в яких документ поки не був ратифікований: Ірландія, де 2 жовтня пройшов повторний референдум з цього питання, на якому угоду було підтримано, Польща і Чехія.