ЄБРР розгляне надання кредиту ”Укренерго” на ЛЕП ЗАЕС-ПС ”Каховська”

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує 8 грудня розглянути питання виділення кредиту в розмірі 175 млн. євро під держгарантії системному оператору України НЕК «Укренерго» для фінансування будівництва повітряної лінії 750 кВ «Запорізька АЕС – ПС «Каховська».

Про це йдеться в офіційному повідомленні ЄБРР, оприлюдненому на сайті банку.

Згідно з повідомленням, загальна вартість реалізації проекту оцінюється в 449 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, «Укренерго» розраховує до кінця року підписати кредитні угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком про залучення 350 млн. євро на будівництво лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ «Запорізька АЕС – підстанція ”Каховська».

Довідка УНІАН. Метою проекту будівництва лінії електропередачі 750 кВ «ЗАЕС – Каховська» є підвищення ефективності роботи Об`єднаної енергосистеми України за рахунок використання «замкнутого» потенціалу Запорізькою АЕС. На даний час Запорізька АЕС, маючи встановлену потужність 6000 МВт, через диспетчерські обмеження видає в енергосистему лише 5300 МВт.

На першому етапі реалізації проекту планується збудувати високовольтну лінію 750 кВ між містами Енергодар і Нова Каховка, включаючи будівництво нової підстанції 750/330 кВ ”Каховська” з одним автотрансформатором і двох додаткових ліній 330 кВ, які з`єднають нову підстанцію з енергосистемою. Прогнозна вартість реалізації першого етапу – 3,5 млрд. грн. Будівництво лінії планується завершити в 2015 році.

На другому етапі планується монтаж другого автотрансформатора на підстанції «Каховська» для забезпечення подальшого будівництва ще 6 заходів 330 кВ. Вартість другого етапу – 2 млрд. грн.