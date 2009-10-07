Греція зняла звинувачення з українських моряків Santana

Київ. 7 жовтня, УНІАН. Капітан і другий помічник судна ”Сантана”, громадяни України, були ненадовго затримані грецькою владою після катастрофи в Егейському морі, на сьогодні звинувачення з них знято.

Про це повідомила РІА «Новости» представник Міністерства торгового флоту Греції.

”Справді, після зіткнення було затримано капітана і другого помічника судна, проте на сьогодні обидва відпущені на свободу без будь-яких обмежень”, - сказала представник міністерства.

За її словами, розслідування події закінчено, додаткових претензій до українського екіпажа немає. Судно ”Santana” не затримували, і воно може продовжити плавання з острова Сірос, куди воно прибуло після зіткнення.

Як повідомлялося, минулої неділі, 4 жовтня, грецьке суховантажне судно ”Captain Mihalis” з командою з дев`яти чоловік затонуло після того, як зіткнулося неподалік від острова Аморгос з суховантажним судном ”Сантана” під прапором Мальти з екіпажем з 20 українських громадян. Загинув 78-річний кок з грецької команди, решту членів екіпажа врятували. Ніхто з українського екіпажа ”Сантани” не постраждав.

Вчора, 6 жовтня, МЗС України повідомив, що слідчими берегової охорони портової адміністрації порту Сірос було заарештовано другого помічника капітана судна „Сантана”, що виконував функції вахтового помічника капітана на момент зіткнення з грецьким судном „Captain Mihalis”.

Проти нього було висунуто звинувачення у порушенні правил експлуатації судна, що призвело до зіткнення з іншим плавзасобом, а також у ненавмисному вбивстві людини (кока грецького судна) через недбале виконання службових обов`язків.