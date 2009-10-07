Рівненщина приєдналася до Європейської мережі кулінарної спадщини

Рівне. 7 жовтня. УНІАН. На Рівненщині розпочали реалізацію проекту «Перша українська область в Європейській мережі кулінарної спадщини» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова облдержадміністрації Віктор МАТЧУК.

За словами губернатора, членство області в цій програмі дозволить не тільки зміцнити імідж регіону серед мешканців європейських країн та іноземних туристів, але й залучити до цієї програми чимало місцевих закладів харчування, зокрема, ресторанів, барів і кафе, які розташовані на туристичних маршрутах, створити нові робочі місця.

Важливою умовою участі в програмі є використання для приготування їжі сировини виключно місцевого походження, а також наявність не менше 30% страв з традиційної народної кулінарії. Таким закладам харчування буде вручено відповідні ліцензії та дозволи на використання логотипів Мережі.

Керівники Рівненщини висловлюють готовність поділитися досвідом з іншими регіонами України та сприяти їх залученню до цього проекту. Особливо це актуально для підготовки країни до Євро-2012.

З нагоди початку реалізації цього проекту у Рівному у ці дні проходить міжнародна конференція на тему «Роль якості продуктів харчування та страв у світлі ідеї Європейської мережі кулінарної спадщини», у якій беруть участь представники шести воєводств Польщі, а також восьми областей України.