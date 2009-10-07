НАТО: Росія може зайнятися тренінгом сил безпеки Афганістану

Брюссель. 7 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН вважає можливим залучити Росію до тренування сил безпеки Афганістану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Ми зараза маємо угоду про транзит вантажів, і ця угода може бути розширена. Росія може надавати оснащення для сил безпеки Афганістану, і може проводити тренінги”, - сказав Генсек НАТО.

“Росія на сьогодні зацікавлена в цьому, і ми маємо знайти прагматичні шляхи. І Афганістан, - це та область, в який ми маємо спільні інтереси з Росією”, - додав А.Ф.РАСМУССЕН.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні НАТО та Росія мають угоду про транзитний переліт над Росією літаків НАТО з вантажем невійськового призначення для Афганістану, а у вересні цього року Росія заявила про готовність надавати транзит і вантажам військового призначення.