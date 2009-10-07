Європарламент створив спецкомітет для подолання кризи

Брюссель. 7 жовтня. УНІАН. Європарламент створив спеціальний комітет з питань фінансової та економічної кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Європарламенту.

Згідно з рішенням, Комітет складатиметься з 45 членів і матиме мандат терміном на 12 місяців.

Основним завданням Комітету названо здійснення оцінки наслідків фінансової та економічної кризи на країни-члени ЄС, а також підготовка рекомендацій щодо відновлення стабільності фінансових ринків.

“Ми маємо навчитися уроків економічної та фінансової кризи для забезпечення того, щоб вона не повторилася в майбутньому”, - заявив перед голосуванням Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК.

Офіційно, діяльність Комітету розпочнеться з 8 жовтня, після того, як Європарламент проголосує за його персональний склад.

Передбачається, що через 6 місяців Комітет підготує першу доповідь через 6 місяців, а другу, яка включатиме в себе рекомендації до дії, – перед завершенням свого мандату.