У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань розширення Оллі Рена

В ході прес-конференції комісар представить комюніке щодо стратегії розширення ЄС, в якому міститиметься огляд політики розширення та прогрес, здійснений за останній рік країнами, що претендують на членство в ЄС. На сьогодні є три країни-кандидата на членство в ЄС: Хорватія, Туреччина та колишня югославська республіка Македонія. Серед потенційних кандидатів – Албанія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина, Сербія, Косово. Єврокомісія представить доповіді щодо прогресу всіх цих країн, а також багаторічний фінансовий рамковий документ, в якому будуть визначені суми фінансової допомоги на 2009-2012 роки.

Дата події: 14 жовтня 2009 року. Час початку: 12-15.