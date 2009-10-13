Ющенко хоче від дипломатів захисту українців за кордоном

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українських дипломатів концентруватись на захисті інтересів українців в інших державах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві під час зустрічі з керівництвом Міністерства закордонних справ та послами України в іноземних державах.

За словами В.ЮЩЕНКА, «базова задача – захист інтересів українців».

Звертаючись до дипломатів, Президент зазначив, що вони повинні зробити все, аби кожен громадянин України, який перебуває за кордоном, завжди знав, що за ним стоїть Українська держава.