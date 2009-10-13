Ющенко хоче від дипломатів захисту українців за кордоном
10:47, 13 жовтня 2009Новини ЄС
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Президент зустрівся з Послами України
Київ. 13 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українських дипломатів концентруватись на захисті інтересів українців в інших державах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві під час зустрічі з керівництвом Міністерства закордонних справ та послами України в іноземних державах.
За словами В.ЮЩЕНКА, «базова задача – захист інтересів українців».
Звертаючись до дипломатів, Президент зазначив, що вони повинні зробити все, аби кожен громадянин України, який перебуває за кордоном, завжди знав, що за ним стоїть Українська держава.
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