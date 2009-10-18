У Люксембургу розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують обговорити хід підготовки до самміту ЄС, що відбудеться 29-30 жовтня, звернути увагу на ситуацію в Афганістані та Пакистані, країнах Західних Балкан, обмінятися думками щодо Близькосхідного мирного процесу та ситуації на Шрі-Ланці. Крім того, в рамках засідання Ради передбачається проведення засідань Рад співробітництва ЄС-Вірменія, ЄС-Азербайджан, ЄС-Грузія.

Дата події: 26-27 жовтня 2009 року. Час початку: 09:00, 26 жовтня 2009 року.