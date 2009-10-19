Баррозу хоче розділити портфелі внутрішніх справ та юстиції

Брюссель. 19 жовтня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ у новому складі комісії хоче розділити портфелі юстиції та внутрішніх справ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він розповів сьогодні журналістам на спільному брифінгу з Генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛЕНДОМ.

“В багатьох країнах ми маємо одного міністра, що займається питаннями юстиції і іншого, що займається питаннями внутрішніх справ”, - сказав президент Єврокомісії, зазначивши, що планує також розділити ці два портфелі в новому складі комісії. При цьому, за словами Ж.БАРРОЗУ, один комісар займатиметься питаннями внутрішніх справ, а другий – питаннями юстиції та дотриманням фундаментальних прав.

Як повідомляв УНІАН, в нинішньому складі Єврокомісії, який має мандат до 31 жовтня, питаннями юстиції та внутрішніх справ опікується один і той самий комісар в статусі віце-президента Єврокомісії. Протягом останнього року віце-президентом, відповідальним за ці питання, є представник Франції Жак БАРРО.

Ж.БАРРОЗУ обраний Президентом Єврокомісії на наступний п’ятирічний термін, і зараз займається розмірковуванням на тему майбутнього складу Єврокомісії.