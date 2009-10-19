Литва та Польща разом шукатимуть жертв авіакатастроф
20:44, 19 жовтня 2009Новини ЄС
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Підписано угоду про співпрацю
Брюссель. 18 жовтня. УНІАН. Литва та Польща співпрацюватимуть при здійсненні пошукових та рятувальних операцій в результаті катастроф на морі і в повітрі.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міністерства транспорту Литви, відповідну угоду сьогодні у Вільнюсі підписали міністр транспорту Литви Еліжіус МАЗІКЛІС та міністр інфраструктури Польщі Цезарій ГРАБАРЧИК.
Згідно з документом, пошукові та рятувальні служби обмінюватимуться необхідною інформацією при здійсненні пошукових та рятувальних операцій, надаватимуть підтримку одне одному, проводитимуть спільні навчання та здійснюватимуть двосторонні візити експертів.
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