Литва та Польща разом шукатимуть жертв авіакатастроф

Брюссель. 18 жовтня. УНІАН. Литва та Польща співпрацюватимуть при здійсненні пошукових та рятувальних операцій в результаті катастроф на морі і в повітрі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міністерства транспорту Литви, відповідну угоду сьогодні у Вільнюсі підписали міністр транспорту Литви Еліжіус МАЗІКЛІС та міністр інфраструктури Польщі Цезарій ГРАБАРЧИК.

Згідно з документом, пошукові та рятувальні служби обмінюватимуться необхідною інформацією при здійсненні пошукових та рятувальних операцій, надаватимуть підтримку одне одному, проводитимуть спільні навчання та здійснюватимуть двосторонні візити експертів.