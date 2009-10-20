ЄС надасть виробникам молока додатково 280 млн. євро допомоги

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. ЄС надасть виробникам молока додаткову допомогу в 280 млн. євро у 2010 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це 19жовтня у Люксембургу заявила комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР-БУЛЬ.

“Після цих 280 млн. євро я залишуся з порожніми кишенями”, - сказала комісар.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з червня цього року виробники молока активно вимагають від керівництва ЄС надання допомоги у зв’язку з падінням цін на молоко та молоко продукцію в ЄС. Одним з варіантів рішення проблеми виробники молока вважали збереження квот на його виробництво, проти чого виступає Єврокомісія, яка підтримує фінансові інтервенції.

Восени 2008 року Радою міністрів ЄС було схвалено зміни до сільськогосподарської політики ЄС, відповідно до яких з 2009 року квоти на виробництво молока мають збільшуватися щорічно на 1% до їх повної ліквідації з 2015 року.

За даними Єврокомісії з 2007 року до середини липня ціни на 1 літр молока зменшилися в ЄС з 0,30-0,40 євро до 0,21-0,24 євро.