Ющенко відкриє Форум Ради Європи за демократію

Київ. 20 жовтня. УНІАН. Завтра, 21 жовтня, о 17.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії урочистого відкриття у Києві п’ятої сесії Форуму Ради Європи «За майбутнє демократії» (Форум проходитиме в Українському домі 21-23 жовтня).

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, метою діяльності Форуму, започаткованого у 2005 році, є вироблення пропозицій для вирішення нагальних проблем розвитку демократії в Європі. Сесії Форуму Ради Європи «За майбутнє демократії» проходять раз на рік в одній з держав-членів РЄ на її запрошення.

Попередні форуми розглядали тематику ролі політичних партій у демократичних суспільствах, засобів більш активного залучення громадян до прийняття політичних рішень, електронного урядування.

Цьогорічна сесія Форуму РЄ буде присвячена темі «Виборчі системи: зміцнення демократії у XXI столітті».

Проведення Форуму Ради Європи в Києві стане вагомою подією, враховуючи той факт, що у 2009 році Рада Європи відзначає своє 60-річчя, а зазначений Форум проводить свою п’яту, «ювілейну» сесію.

У запланованому виступі глави держави перед учасниками Форуму буде висвітлено хід демократичних процесів в Україні, зокрема питання реформування виборчого законодавства, а також внесення необхідних змін до Конституції України.

Виступ глави держави транслюватиметься Національною телекомпанією України.

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