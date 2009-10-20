Росія не проти вступу нових країн до ЄС

Москва. 20 жовтня. УНІАН. Росія не перешкоджатиме вступу до ЄС нових країн, зокрема країн Східної Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні під час виступу в парламенті Сербії.

«Ми вже маємо стратегічне партнерство з Євросоюзом. Воно покликане стати однією з несучих опор нової Європи. У нас немає й не може бути ніякої алергії на вступ до ЄС нових членів, зокрема зі Східної Європи», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, для Росії головне, щоб нові члени ЄС розвивали добрі відносини з Росією, й це не завдавало шкоди співпраці Москви.

Д.МЕДВЕДЄВ вкотре виступив з ініціативою розпочати підготовку й підписання договору про Європейську безпеку. За його словами, це необхідно всім країнам, незалежно від того, до яких союзів вони примикають.

Окрім цього, Президент РФ запевнив, що Росія готова до гармонізації відносин із США та іншими західними партнерами, включаючи НАТО.

«У європейських і світових справах прийшов час для того, щоб постаратися змінити міжнародний клімат. Сприятливим чинником, я вважаю й розворот США у бік правових переговорних позицій - загалом на користь багатосторонньої дипломатії», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«РФ готова до гармонізації відносин із США, з іншими західними партнерами, включаючи конструктивну співпрацю з НАТО, в інтересах вирішення спільних завдань», - підкреслив Президент РФ.