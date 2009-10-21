В Раді Європи стурбовані кількістю справ у суді проти України

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Європейський суд з прав людини стурбований великою кількістю справ, які надходять до суду з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив генеральний директор Департаменту з питань демократії та політичних прав Секретаріату Ради Європи Жан-Луї ЛОРАН, висловлюючи думку про ефективність функціонування судової системи України з огляду на захист прав громадян.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, Ж.-Л.ЛОРАН сказав: «Ми вважаємо, що необхідно докласти більше зусиль до того, щоб до Європейського суду з прав людини надходило менше справ з України».

При цьому він наголосив, що судова система України повинна працювати настільки ефективно у питаннях захисту прав громадян, щоб українці мали якнайменше підстав звертатися за відстоюванням своїх інтересів до Європейського суду з прав людини.