ЄС розвиватиме транспортні зв`язки з Африкою

11:27, 22 жовтня 2009
Новини ЄС
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Гроші знайдуть до середини 2010 року

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Європейський Союз хоче посилити транспортний зв’язок з Африкою.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, про це було оголошено сьогодні на Європейсько-Африканський транспортній конференції в Неаполі.

В рамках Форуму, Єврокомісія оголосила про створення Плану дій з метою розвитку транспортного сполучення між двома континентами.

“Африка має потенціал стати значним торгівельним партнером ЄС, але слабка транспортна інфраструктура та система послуг стримують економічний розвиток континенту”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо ТАЙАНІ.

Передбачається, що створення Плану дій та визначення можливих шляхів залучення фінансових ресурсів для його реалізації має відбутися до середини 2010 року.

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