ЄС може скасувати ембарго на постачання зброї до Узбекистану

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Євросоюз може скасувати ембарго на постачання зброї доУзбекистану.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”.

За даними видання, відповідне рішення було узгоджено дипломатами ЄС під час їх засідання 20 жовтня у Брюсселі.

“З метою заохочення влади Узбекистану до подальших значних кроків для посилення верховенства права та захисту прав людини, а також беручи до уваги її зобов’язання, Рада (міністрів ЄС – УНІАН) вирішила не продовжувати обмежувальні заходи”, - зазначається у проекті рішення Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС, текст якого цитує видання.

При цьому, у проекті планується привітати окремі позитивні кроки, здійснені владою країни за останній рік.

Відповідно до правил процедури ЄС, чинне ембарго на постачання зброї та військової техніки до Узбекистану спливає 27 листопада. Ембарго було запроваджено у 2005 році після кривавих сутичок в Андижані, в яких загинуло щонайменше 187 осіб.

Найближче засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС відбудеться 26-27 жовтня у Люксембургу.